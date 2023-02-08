Когда открытие. Нова пошта начнет работать в Литве 8 февраля, 14:09 Нова пошта откроется в столице Литвы (Фото:Нова пошта)

Компания Нова пошта откроется в литовском Вильнюсе в середине марта.

Логистическая компания Нова пошта запускается в Литве, первое отделение начнет работать в Вильнюсе.

Об этом говорится в сообщении компании.

Литовское отделение Nova Post начнет работу в середине марта. Это грузовое отделение, в котором можно отправлять и получать из Украины весом до 1000 кг.

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Адрес отделения — Вильнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Нова пошта запустит два огромных сортировочных терминала в Одессе и Киеве.