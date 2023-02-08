Бизнес, дающий половину прибыли Новой почты. О запуске приложения в ЕС, инвестициях и конкуренции с Монобанком — интервью с СЕО NovaPay 8 февраля, 07:50 Эксклюзив NV CEO платежной системы NovaPay Андрей Кривошапко (Фото:NV/Александр Медведев)

CEO платежной системы Новой почты NovaPay Андрей Кривошапко в интервью NV Бизнес рассказал о финансовых результатах 2022 года, запуске нового проекта в Украине и выходе с мобильным приложением в ЕС, а также об инвестициях и зарплатах в 2023 году

Военное вторжение России в Украину привело к массовой миграции украинцев за границу. По данным ООН, по состоянию на 15.11.2022 в результате войны за границей остаются 7,6 млн украинцев.

Видео дня

По состоянию на ноябрь больше всего — почти 1,5 млн — статусов временной защиты украинцам предоставила Польша, еще более 1 млн — Германия и примерно 450 тыс. — Чехия. Более 100 тыс. украинцев зарегистрированы также в Италии, Испании, Болгарии, Великобритании и Франции.

Согласно исследованию НБУ, в 2022 году расходы украинцев за рубежом по сравнению с предыдущим годом выросли более чем в три раза — до $2 млрд в месяц.



Все это привело к тому, что ускорилась тенденция, наметившаяся еще до войны — украинский бизнес стал присматриваться к рынку ЕС, в частности Польше. К примеру, о выходе на польский рынок уже заявил соучредитель Монобанка Олег Гороховский. Известная сеть по производству и продаже полуфабрикатов Галя Балувана также заработала в этой стране. Активно развивает свой бизнес в Польше Новая Почта под брендом Nova Post.

CEO NovaPay (платежная система Новой Почты) Андрей Кривошапко в интервью NV Бизнес рассказал о том, как изменился этот бизнес за почти год большой войны.

Война, наличные, переводы, инкассация