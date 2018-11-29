Немецкая прокуратура займется сотрудниками Siemens из-за "крымских турбин"

Siemens видит себя в этом деле как жертва своих российских клиентов

Немецкий концерн Siemens попал в поле зрения прокуратуры Гамбурга по делу о поставках газовых турбин в Крым.

Об этом сообщил немецкий чиновник, пишет онлайн-портал журнала Spiegel.

По его словам, прокуратура Гамбурга ведет расследование в отношении трех граждан Германии, которые работают на концерн Siemens в Санкт-Петербурге, так как они могли быть причастны к поставкам семи газовых турбин в Крым, несмотря на действующее эмбарго.

Отмечается, что Siemens видит себя в этом деле как жертва своих российских клиентов. Турбины, стоимость которых была оценена прокурором в €213 млн, были заказаны и доставлены для проекта электростанции в Тамани на юге страны.

Напомним, что в июле 2017 года Россия завезла турбины для электростанций, произведенные Siemens, в оккупированный Крым. Поставки были осуществлены в обход санкций. В Кремле заявили, что турбины, поставленные в Крым, произведены в России.

При этом позже компания Siemens подтвердила факт незаконной поставки в Крым своих турбин, но отметила, что изначально это проводилось для установки на объектах в Краснодарском крае РФ. Позже немецкая компания предложила российской стороне выкупить эти турбины.

В связи с этим в начале августа Совет Евросоюза ввел новые персональные санкции в отношении граждан РФ и предприятий из-за поставок газовых турбин Siemens в оккупированный Крым.

Позже Siemens подал в суд на поставщиков турбин в аннексированном Крыму.

Однако 8 сентября 2017 года Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в наложении ареста на турбины, поставленные в Крым в обход санкций Евросоюза.

Кроме того, 30 октября девятый арбитражный апелляционный суд отказал Siemens в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Москвы об отказе в аресте крымских турбин.

14 декабря суд отказал в удовлетворении иска Siemens к ОАО и ООО Технопромэкспорт.

Затем, 10 января 2018 года суд в России повторно отказался вернуть компании турбины, поставленные в Крым.

Следует отметить, что в 2016 году Украина и ЕС изменили условия контракта с Siemens, запретив использование турбин для электростанций на территории Крыма.