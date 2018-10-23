Нафтогаз попросил 230 млрд грн из госбюджета-2019

Нафтогаз Украины просит у Кабмина более 230 млрд грн бюджетной поддержки на собственную деятельность и компенсацию расходов по поставкам газа для населения.

Соответствующая просьба к Кабинету министров содержится в письме руководства НАК, копией которого располагают Українськi Новини.

Исходя из письма, на субсидии предлагается выделить 90 млрд грн, на компенсацию за выполнение соцобязательств с учетом задолженности - 24 млрд грн, на компенсацию для Укргаздобычи потерь от реализации газа по ценам ниже рыночных - 92,8 млрд грн.

Кроме того, Нафтогаз просит правительство предоставить госгарантии по обязательствам компании на 28 млрд грн и компенсацию для покрытия разницы в тарифах - 1,84 млрд грн.

Напомним, что правительство решило забрать у Нафтогаза 90% прибыли. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, это будет справедливо - "вместо чрезмерных зарплат и премий это все должно быть в государственной казне”.

НАК Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

По итогам 2017 года Нафтогаз получил чистую консолидированную прибыль 39,5 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за 2016 год. Согласно аудированному Deloitte отчету, доход от реализации в 2017 году возрос на 18% – до 227,5 млрд грн.