Нафтогаз попросил 230 млрд грн из госбюджета-2019

Нафтогаз Украины просит у Кабмина более 230 млрд грн бюджетной поддержки на собственную деятельность и компенсацию расходов по поставкам газа для населения.
Соответствующая просьба к Кабинету министров содержится в письме руководства НАК, копией которого располагают Українськi Новини.
Исходя из письма, на субсидии предлагается выделить 90 млрд грн, на компенсацию за выполнение соцобязательств с учетом задолженности - 24 млрд грн, на компенсацию для Укргаздобычи потерь от реализации газа по ценам ниже рыночных - 92,8 млрд грн.
Кроме того, Нафтогаз просит правительство предоставить госгарантии по обязательствам компании на 28 млрд грн и компенсацию для покрытия разницы в тарифах - 1,84 млрд грн.
Напомним, что правительство решило забрать у Нафтогаза 90% прибыли. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, это будет справедливо - "вместо чрезмерных зарплат и премий это все должно быть в государственной казне”.
НАК Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
По итогам 2017 года Нафтогаз получил чистую консолидированную прибыль 39,5 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за 2016 год. Согласно аудированному Deloitte отчету, доход от реализации в 2017 году возрос на 18% – до 227,5 млрд грн.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования