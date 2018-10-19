Правительство решило забрать у Нафтогаза почти всю прибыль

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины направит в государственный бюджет Украины 90% своей прибыли.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в пятницу, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК Нафтогаз будет возвращено в бюджет, а из бюджета – на потребности украинских граждан. Думаю, это будет справедливо. Вместо чрезмерных зарплат и премий это все должно быть в государственной казне", – сказал он.

НАК Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

По итогам 2017 года Нафтогаз получил чистую консолидированную прибыль 39,5 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за 2016 год. Согласно аудированному Deloitte отчету, доход от реализации в 2017 году возрос на 18% – до 227,5 млрд грн.