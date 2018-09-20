МВФ продлил переговоры с Украиной

Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины все еще ведут переговоры по дальнейшему сотрудничеству.

Об этом заявил официальный представитель Фонда Джерри Райс, передает Интерфакс-Украина.

"Миссия МВФ посетила Киев и обсудила с властями Украины дальнейшую нашу поддержку макроэкономической стабильности, реформ, экономического роста и возможную финансовую помощь со стороны Фонда. У меня отсутствует информация о переговорах, которые все еще продолжаются", - сказал он на традиционном брифинге в Вашингтоне.

Вероятно, решение о выделении Украине очередного транша МВФ примет только после утверждения госбюджета на 2019 год, сообщили Українські новини со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

"В процессе переговоров представители миссии МВФ выдвинули требование о принятии государственного бюджета Украины до подготовки меморандума и вынесения его на рассмотрение совета директоров", – пишет информагентство.

Напомним, что в марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.

Сейчас Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу еще с июля 2017 года: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения к экономически обоснованному уровню. Повышение, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках.

Правительство пока отказывается повышать стоимость газа для граждан, аргументируя это тем, что сначала необходимо предусмотреть компенсаторы для бедных слоев населения.

Ранее СМИ, со ссылкой на близкий к правительству источник, сообщили о новом предлагаемом Украиной варианте компромисса в переговорах с МВФ о цене на газ. Пакет предложений предусматривает несколько шагов.

Позиция МВФ является достаточно жесткой, так как правительство Украины в 2017 году приняло решение о повышении газовых цен, что позволило получить очередной транш кредита МВФ. Однако впоследствии Кабмин в одностороннем порядке отказался от выполнения этого обязательства.