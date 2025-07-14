В ожидании заявления Трампа по России. Мировые цены на нефть вышли на новые цифры

Цены на нефть выросли более чем на 2% с 12 июля, поскольку инвесторы ожидают анонсированного президентом США Дональдом Трампом «важного заявления» по России, в котором потенциально может идти речь о новых санкциях.

Впрочем, рост добычи нефти в Саудовской Аравии и текущая неопределенность относительно тарифов США ограничивают рост цен, сообщает Reuters.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent по состоянию на 7:00 по Киеву дорожали на 15 центов — до $70,51 за баррель, продолжив рост на 2,51%. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate поднялись на 14 центов — до $68,59, после роста на 2,82% во время предыдущей торговой сессии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он пришлет Украине ракеты к комплексам ПВО Patriot для защиты от российских атак. В то же время Конгресс может вернуться к рассмотрению законопроекта о новых санкциях против России, который все еще ожидает поддержки Трампа.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский призвал к ограничению предельных цен на российскую нефть до $30 за баррель и максимальной изоляции страны-агрессора РФ — для завершения войны в Украине и лишения Кремля возможности атаковать другие государства.

Евросоюз отложил снижение потолка цен на нефть из России до $45 из-за войны между Израилем и Ираном.