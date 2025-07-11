Ожидается, что Европейская комиссия на этой неделе предложит плавающую предельную цену на российскую нефть в рамках нового проекта пакета санкций в попытке преодолеть сопротивление некоторых стран-членов.

Об этом пишет Reuters.

В июне Комиссия предложила снизить предельную цену для стран группы семи (G7) с 60 долларов за баррель до 45 долларов за баррель в своем 18-м пакете санкций против России за вторжение в Украину. Предельная цена G7, направленная на ограничение возможностей России финансировать войну в Украине, была первоначально согласована в декабре 2022 года.

План снижения верхней границы цен был вызван падением мировых цен на нефть, что сделало текущий предел в значительной степени неактуальным, пишет Reuters.

При этом Великобритания и ЕС не смогли заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа по снижению лимита на встрече лидеров G7 в Канаде в июне.

Цены на нефть ненадолго выросли почти до 80 долларов за баррель во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне, прежде чем снова упасть до 60 долларов.

«Четыре источника в ЕС сообщили, что Комиссия разрабатывает механизм, который будет корректировать ограничения цен на российскую нефть в зависимости от изменений мировой цены на нефть», — говорится в публикации, — «Он все еще пересматривается и предусматривает более автоматизированный процесс пересмотра предельной цены для ее корректировки к мировым ценам на сырую нефть».

По словам одного из источников, не было понятно, какой будет верхняя граница, но начальной точкой будет чуть больше 45 долларов.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский призвал к ограничению предельных цен на российскую нефть до $30 за баррель и максимальной изоляции страны-агрессора РФ — для завершения войны в Украине и лишения Кремля возможности атаковать другие государства.

Евросоюз отложил снижение потолка цен на нефть из России до $45 из-за войны между Израилем и Ираном.