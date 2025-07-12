Миллиарды баррелей запасов. Гигантские нефтяные месторождения в нестабильной стране будет разрабатывать британская компания

Британские энергетические гиганты BP Plc и Shell Plc подписали соглашения в стране, которая с 2011 года борется с беспорядками (Фото: energycapitalpower.com)

Британские энергетические гиганты BP Plc и Shell Plc подписали соглашения с Национальной нефтяной корпорацией Ливии по изучению новых возможностей в нефтегазовом секторе страны.

Об этом пишет Bloomberg.

BP, которая отказалась от своей неудачной стратегии низких выбросов углерода, чтобы сосредоточиться на ископаемых видах топлива, подписала меморандум о взаимопонимании по изучению возможности восстановления двух огромных нефтяных месторождений в Ливии, говорится в заявлении компании.

В документе изложены рамки сотрудничества энергетических компаний и оценки ряда технических данных.

Отдельно представитель Shell подтвердил, что компания подписала меморандум о взаимопонимании с NOC «для изучения потенциальных возможностей в нефтегазовом секторе страны».

«Внимание Ливии, члена Организации стран-экспортеров нефти, уделяется в то время, когда эта североафриканская страна пытается вернуть нефтяных гигантов, которые ее покинули», — говорится в публикации, — «Ливия борется с беспорядками с 2011 года, после падения долголетнего диктатора Муаммара Каддафи. Страна, которая имеет крупнейшие известные запасы нефти в Африке, разделена между двумя правительствами, которые часто конфликтуют за контроль над недоинвестированными нефтяными ресурсами».

Со времени гражданской войны, которая привела к падению производства в Ливии примерно в 18 раз до около 100 000 баррелей в день в 2011 году, объемы добычи были нестабильными.

В последнее время эта североафриканская страна добывала около 1,2−1,3 млн баррелей в день, хотя объемы добычи значительно колебались. Страна имеет целью увеличить добычу до 2 миллионов баррелей в день в течение нескольких лет.

С прошлого года международные компании, включая BP, итальянскую Eni SpA, испанскую Repsol SA и австрийскую OMV AG, возобновили бурение в Ливии, прекратив паузу, длившуюся с 2014 года, пишет Bloomberg.

Ливия сейчас проводит первый тендер на контракты по разведке энергоресурсов со времен гражданской войны 2011 года.

Соглашение BP охватывает нефтяные месторождения Сарир и Месла, которые были открыты соответственно в 1961 и 1971 годах. В прошлом году, после десятилетнего перерыва, компания снова начала разведку природного газа в Ливии в партнерстве с Eni SpA.

Запасы месторождения Сарир оцениваются в около 12 миллиардов баррелей нефти, месторождение Месла также содержит значительные запасы нефти.

Как сообщалось, в июне Министерство энергетики Казахстана, компания КазМунайГаз и китайская CNOOC Hong Kong Holding подписали контракт на разведку и добычу углеводородов в рамках проекта Жилиой, расположенного в транзитной зоне северо-восточной части Каспийского моря

Запасы месторождения Жилиой оцениваются в 1,35 млрд баррелей нефти.

В мае Турция обнаружила новое месторождение природного газа объемом 75 миллиардов кубических метров во время буровых работ в Черном море.