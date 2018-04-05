Метинвест разместил евробонды на $1,4 млрд

Горно-металлургическая группа Метинвест разместила два выпуска евробондов – со сроком обращения до 23 апреля 2023 года на сумму $825 млн и со сроком обращения до 23 апреля 2026 года на $525 млн.

Об этом свидетельствует информация в системе Bloomberg, передает Интерфакс-Украина.

Пятилетние ценные бумаги были размещены по цене 98,986% номинала. С учетом предусмотренной ставки купона на уровне 7,75%, доходность при размещении составила 8% годовых.

Восьмилетние еврооблигации размещены по цене 98,583% номинала. С учетом ставки купона на уровне 8,5%, доходность при размещении составила 8,75% годовых.

Отметим, что 19 марта Метинвест предложил держателям еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года досрочно выкупить ценные бумаги. В Метинвесте также заявили о готовности выкупить свои облигации на $1 млрд.

Метинвест является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Основными акционерами Метинвеста являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. Метинвест Холдинг - управляющая компания группы Метинвест.

Напомним, что Метинвест в конце мая 2016 года согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и PXF-финансирования.

В конце марта 2017 года группа выпустила единый новый выпуск еврооблигаций на сумму $1,2 млрд и оформила новую кредитную линию по PXF-финансированию на сумму $1,1 млрд.