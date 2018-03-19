Компания Ахметова выкупит свои облигации на $1 млрд

Горно-металлургическая группа Метинвест предложила держателям еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года досрочно выкупить ценные бумаги и готова выкупить весь выпуск.

Об этом говорится на сайте Ирландской фондовой биржи (LSE), передает Интерфакс-Украина.

Так, в настоящее время в обращении находятся еврооблигации-2021 на $1,2 млрд.

Начальный этап приема заявок завершается 3 апреля 2018 года в 16:00 по лондонскому времени. На этом этапе группа предлагает выкупать еврооблигации-2020 по 100,5% номинала и готова доплатить 1% от номинала премии за согласие и 3,8% от номинала премии за раннее согласие.

Окончательный срок приема заявок на выкуп истекает 19 апреля 2018 года в 16:00 по лондонскому времени. Вместе с выкупом, эмитент выплатит накопленные проценты.

Кроме того, в компании анонсировали выпуск новых ценных бумаг. Полученные средства Метинвест намерен направить на выкуп евробондов-2021,рефинансирование PXF-финансирования, а также покрытие всех сопутствующих расходов.

Напомним, что Метинвест в конце мая 2016 года согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и PXF-финансирования.

В конце марта 2017 года группа выпустила единый новый выпуск еврооблигаций на сумму $1,2 млрд и оформила новую кредитную линию по PXF-финансированию на сумму $1,1 млрд.

Метинвест является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Основными акционерами Метинвеста являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. Метинвест Холдинг - управляющая компания группы Метинвест.