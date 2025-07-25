В рамках предложения оператор покрывает стоимость таможенно-брокерских услуг на посылки стоимостью до 150 евро — это означает, что для получателей за рубежом не предусмотрено никаких скрытых доплат, сообщили в Meest Пошта.

Сниженные тарифы будут действовать для доставки в Австрию, Бельгию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Ирландию, Италию, Латвию, Литву, Нидерланды, Португалию, Румынию, Словакию, Словению, Испанию и Швецию.

Оформить посылку за границу можно как онлайн, так и офлайн. Онлайн-оформление выполняется через сайт или мобильное приложение Meest Пошта, с возможностью вызова курьера на дом.

Офлайн-оформление можно сделать со специальной услугой Лайт посылка — для этого нужно принести посылку и заполнить специальный бланк. Все остальное — проверка содержимого, доупаковка, заполнение декларации — сделают работники отделения.

Meest Пошта — украинский почтово-логистический оператор, входящий в группу компаний Meest, которая также объединяет Meest Shopping, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA и Meest Canada. Основанная предпринимателем Ростиславом Кисилем, компания уже более 35 лет работает на рынке почтовых услуг в сегментах B2C и B2B и доставляет посылки в более чем 90 стран мира — Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Африки.