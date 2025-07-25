В 23 страны Евросоюза. Конкурент Новой пошты снизил тарифы на доставку — как отправить посылку
Meest Пошта снизила тарифы на доставку за границу (Фото: Пресс-служба Meest Пошта)
Почтово-логистическая компания Meest Пошта снижает тарифы до 50% для 23 стран Европейского Союза.
В рамках предложения оператор покрывает стоимость таможенно-брокерских услуг на посылки стоимостью до 150 евро — это означает, что для получателей за рубежом не предусмотрено никаких скрытых доплат, сообщили в Meest Пошта.
Сниженные тарифы будут действовать для доставки в Австрию, Бельгию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Ирландию, Италию, Латвию, Литву, Нидерланды, Португалию, Румынию, Словакию, Словению, Испанию и Швецию.
Оформить посылку за границу можно как онлайн, так и офлайн. Онлайн-оформление выполняется через сайт или мобильное приложение Meest Пошта, с возможностью вызова курьера на дом.
Офлайн-оформление можно сделать со специальной услугой Лайт посылка — для этого нужно принести посылку и заполнить специальный бланк. Все остальное — проверка содержимого, доупаковка, заполнение декларации — сделают работники отделения.
Ранее сообщалось, что Meest Пошта снизил цену доставки в Польшу.
- Имеет там 650 точек сервиса. Нова пошта открыла сортировочный хаб в балтийской стране
- Сразу в четырех городах. Нова пошта открыла отделения в Словакии — адреса, ограничения по весу посылок
- Оружие в NASA, вышиванки в Полинезию. Топ самых необычных посылок, которые отправляет украинский малый бизнес через Укрпошту
Meest Пошта — украинский почтово-логистический оператор, входящий в группу компаний Meest, которая также объединяет Meest Shopping, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA и Meest Canada. Основанная предпринимателем Ростиславом Кисилем, компания уже более 35 лет работает на рынке почтовых услуг в сегментах B2C и B2B и доставляет посылки в более чем 90 стран мира — Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Африки.