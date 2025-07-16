Нова пошта открыла отделения в четырех городах Словакии: Кошице, Прешове, Нитре и Тренчине. В целом сеть компании в стране состоит из более 1500 точек сервиса.

Доставка в пределах Словакии занимает от одного дня, а в другие европейские страны — от трех дней в зависимости от расстояния. Стоимость доставки зависит от веса и места назначения, сообщили в компании.

«Первое отделение Новой пошты мы открыли в Братиславе в октябре 2023 года, и с тех пор видим стабильный рост спроса на наши услуги — как среди частных клиентов, так и среди бизнеса. Именно поэтому мы продолжаем активно расширять нашу сеть. Вскоре откроем новые отделения в Трнаве, Сенце, Жилине и Банской Быстрице, чтобы быть еще ближе к нашим клиентам», — рассказал Владислав Марунков, СЕО Новой пошты в Словакии.

Отделения компании расположены по адресам:

— Братислава: Dunajská 7495/14, 82108 (до 1000 кг);

— Кошице: Južná trieda, 1542/3 (до 100 кг);

— Прешов: Slovenská, 3257/69 (до 30 кг);

— Нитра: Mostná 207/15 (до 30 кг);

— Тренчин: Generála Svobodu 1 (до 30 кг).

Оформить доставку можно также онлайн, воспользовавшись мобильным приложением Новой пошты или мультиязычным сайтом. Кроме того, клиенты могут заказать доставку курьером на любой адрес по Словакии, или из Словакии в 16-ти стран Европы, в частности в Украину.

Ранее сообщалось, что Нова пошта собирается сократить почти три тысячи работников.