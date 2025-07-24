Оружие в NASA, вышиванки в Полинезию. Топ самых необычных посылок, которые отправляет украинский малый бизнес через Укрпошту

Укрпошта доставляет отправления в 230 стран и территорий мира (Фото: Пресс-служба Укрпошты)

Укрпошта осуществляет около 350 тыс. экспортных отправлений для украинского бизнеса. Больше всего украинских товаров отправляют в США, Великобританию, Германию, Канаду, Францию и Австралию.

Компания, проанализировав международные отправления украинского малого бизнеса, привела необычные примеры его успехов.

1. Предприниматель продал через Amazon 10 вышиванок, которые Укрпошта доставила аж во Французскую Полинезию в Тихом океане. Расстояние от Киева до Французской Полинезии составляет более 16 тыс. км.

2. Владелец магазина скандинавского оружия ручной работы отправлял свои товары астронавту NASA и владельцу компании-производителя спорткаров.

3. Продавец кожаных изделий отправил свои товары Укрпоштой уже в более чем 50 стран мира. А другой — ведет собственный список необычных адресов доставки. Его изделия носят в Бутане, Уганде, Катаре, Кувейте, Бермудских Островах и даже на военной базе США на острове Гуам.

В целом Укрпошта доставляет отправления в 230 стран и территорий мира. Это возможно благодаря членству во Всемирном почтовом союзе, что позволяет сотрудничать со 192 национальными почтовыми операторами и иметь 660 тыс. партнерских отделений по всему миру.

