Кредиты Фирташа. WOG прокомментировал свои обязательства

Группа компаний WOG заявила о том, что выполняет все свои кредитные обязательства своевременно и в соответствии с договорами.

Об этом сообщили в пресс-службе WOG, передает Интерфакс-Украина.

"Погашение кредитов и процентных ставок по кредитам исполняются четко по графику погашения, и будут выплачены в полном объеме – согласно пунктам договоров с финансовыми учреждениями", – отметили в группе.

Также уточняется, что в настоящее время финобязательства WOG реструктуризированы на десять лет в Первом украинском международном банке (ПУМБ) и на 15 лет - в Укрэксимбанке.

"Это позволит компании эффективно развивать свою деятельность и в дальнейшем. Ситуация в компании WOG стабильна и будет оставаться такой в длительной перспективе", – отмечается в заявлении группы.

Напомним, что ранее издание Экономическая правда сообщало, что структуры олигарха Дмитрия Фирташа профинансировали строительство части автозаправочных комплексов группы компаний WOG.

Позже группа компаний Group DF подтвердила предоставление компаниям группы WOG финансирования в форме кредитов и займов в течение 2011-2015 годов.

Сеть автозаправочных станций под брендом WOG насчитывает около 500 объектов во всех областях Украины. Она входит в группу Континиум, которую контролируют бизнесмены Степан Ивахив, Сергей Лагур, Петр Дыминский, а также наследники Игоря Еремеева, однако точная структура собственности группы неизвестна.