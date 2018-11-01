У Фирташа подтвердили финансирование WOG

Группа компаний Group DF подтвердила предоставление компаниям группы WOG финансирования в форме кредитов и займов в течение 2011-2015 годов. При этом, ни Group DF, ни Фирташ не являются акционерами компаний группы.

Об этом сообщили в пресс-службе Group DF, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что группа предпринимает все возможные меры по взысканию долга, совокупная сумма которого составляет $460 млн.

"Ни Group DF, ни ее собственник, ни входящие в группу компании не являются акционерами компаний группы WOG прямо или опосредованно, ни через какие-либо другие аффилированные компании", – указано в заявлении.

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF – один из крупнейших на территории Восточной Европы инвесторов в химическую, титановую и портовую отрасли. Основатель и собственник Group DF – украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Напомним, что ранее издание Экономическая правда сообщало, что структуры олигарха Дмитрия Фирташа профинансировали строительство части автозаправочных комплексов группы компаний WOG.

Сеть автозаправочных станций под брендом WOG насчитывает около 500 объектов во всех областях Украины. Она входит в группу Континиум, которую контролируют бизнесмены Степан Ивахив, Сергей Лагур, Петр Дыминский, а также наследники Игоря Еремеева, однако точная структура собственности группы неизвестна.