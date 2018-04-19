Киевстар ввел новые контрактные тарифы для 4G

Тарифы доступны от 95 грн в месяц для контрактных абонентов и от 125 грн для корпоративных

Крупнейший украинский оператор мобильной связи - компания Киевстар запустила новые 4G-тарифы для корпоративных и контрактных абонентов.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

По словам директора по маркетингу компании Павла Данимана, новые тарифы предусматривают бесплатных доступ к новым услугам - Kyivstar Go TV, Киевстар Футбол и Microsoft Office 365.

Абоненты также получат больше минут для звонков на все направления. Кроме того, безлимитный мобильный интернет теперь доступен и в корпоративных тарифах.

Новые тарифы доступны для подключения от 95 грн в месяц для контрактных абонентов и от 125 грн для корпоративных.

Контрактные абоненты могут подключить один из 6 тарифных планов: Киевстар 4G, Киевстар 4G Extra, Киевстар 4G Ultra, Киевстар 4G Premium, а также Киевстар 4G Business и Киевстар 4G Business VIP, содержащие расширенный пакет услуг.

Для корпоративных абонентов доступны следующие тарифные планы: Киевстар 4G 125, Киевстар 4G 175, Киевстар 4G 275, Киевстар 4G Premium, а также Киевстар 4G Business и Киевстар 4G Business VIP.

Компания также разрабатывает унифицированные тарифные планы - Киевстар 4G Business и Киевстар 4G Business VIP.

Отметим, что Киевстар последним из "большой тройки" мобильных операторов запустил скоростной мобильный интернет по технологии 4G (LTE) в диапазоне 2600 МГц.

Киевстар - крупнейший украинский оператор мобильной связи, который обслуживал на конец июня 2017 26,1 млн абонентов. Его выручка за первое полугодие 2017 увеличилась на 10,8% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года - до 7,9 млрд грн.

Акционер Киевстара - группа Veon Ltd. (ранее - VimpelCom ltd). Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ.