Киев продлил договор с Киевэнерго

Киевсовет продлил договор с Киевэнерго по ТЭЦ на четыре месяца вместо трех

Киевский городской совет одобрил решение о продлении договора с Киевэнерго еще на четыре месяца, до 31 июля в части использования ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательного завода Энергия.

Соответствующее решение поддержал 71 депутат, против высказались 14, один депутат воздержался, передает Интерфакс-Украина.

Изначально предусматривалось, что договор будет продлен до 30 июня. При этом профильный заместитель главы КГГА Петр Пантелеев предложил дать "резерв времени" и продлить договор на пять месяцев – до 31 августа. Эта инициатива не нашла поддержки у депутатов, поэтому был выбран компромиссный срок в четыре месяца.

"Это дополнительная перестраховка, но один месяц – это критически необходимый минимум", – заявил чиновник.

Срок действия договора с Киевэнерго на использование ТЭЦ, тепловых сетей и других коммунальных энергетических объектов столицы истекает 27 апреля 2018 года. Новосозданная компания Киевтеплоэнерго должно получить лицензию НКРЭКУ на производство электроэнергии и подготовится к эксплуатации ТЭЦ. Город переберет управление ТЭЦ и заводом раньше окончания срока договора, если представится возможность, заявили в КГГА.

Киевэнерго занимается производством тепловой и электроэнергии, поставкой тепловой энергии, горячим водоснабжением и централизованным отоплением. Крупнейшими владельцами голосующих акций Киевэнерго являются подконтрольные СКМ Рината Ахметова компании: DTEK Holdings Limited - 25%, DTEK Energy B.V. - 29%, Ornex Limited - 21% и ДТЭК Энерго - 18%.

Напомним, что Киевская городская госадминистрация и Киевэнерго подписали Соглашение о реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса Киева 27 сентября 2001 года со сроком действия до 31 декабря 2017 года. Договор предусматривал передачу в управление Киевэнерго коммунальных тепловых сетей, ТЭЦ, мусоросжигательного завода Энергия.

В ноябре 2016 года мэр Киева, председатель Киевгорадминистрации Виталий Кличко заявил, что администрация не намерена продлевать договор с Киевэнерго на управление тепловыми сетями города.

В марте 2017 года в КГГА заявили, что соглашение между киевской властью и Киевэнерго завершается, его могут продлить до конца следующего отопительного сезона, но дальше будут искать новых партнеров.

А уже в июне 2017 года Киевский городской совет продлил договор с Киевэнерго на управление тепловыми сетями города до 27 апреля 2018 года.