Наследие Ахметова. Киеву достанутся долги Киевэнерго

Компания также предложила выкупить собственные активы Киевэнерго, необходимые при обслуживании энергетического комплекса столицы

Коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго наследует дебиторскую и кредиторскую задолженность Киевэнерго и примет на работу всех сотрудников компании.

Об этом сообщил глава Киевэнерго Александр Фоменко, передает Интерфакс-Украина.

"На сегодня есть официальное подтверждение от Киевтеплоэнерго, что они примут по переводу весь без исключения персонал. Включая тех, кто находится в декрете или на больничном", - сказал он.

Фоменко отметил, что согласно требованиям закона О теплоснабжении, вслед за передачей теплогенерирующего оборудования от Киевэнерго к компании перейдет кредиторская и дебиторская задолженности.

По данным Киевэнерго, компания начала прошлый отопительный сезон с дебиторской задолженностью около 2,6 млрд грн, а закончила его с 5,6 млрд грн.

Кредиторская задолженность Киевэнерго за газ и его транспортировку перед Нафтогазом Украины составляет 4,7 млрд грн.

При этом, задолженность потребителей перед Киевэнерго по состоянию на 1 апреля составляет 4,8 млрд грн, государства (по льготам и субсидиям) – 903 млн грн, юридических лиц – 726 млн грн.

Он также добавил, что компания предложила также выкупить собственные активы Киевэнерго, необходимые при обслуживании энергетического комплекса Киева.

"Балансовая стоимость такого имущества, находящегося в корпоративной собственности Киевэнерго – около 300 млн грн”, - отметил он.

Киевэнерго занимается производством тепловой и электроэнергии, поставкой тепловой энергии, горячим водоснабжением и централизованным отоплением. Крупнейшими владельцами голосующих акций Киевэнерго являются подконтрольные СКМ Рината Ахметова компании: DTEK Holdings Limited - 25%, DTEK Energy B.V. - 29%, Ornex Limited - 21% и ДТЭК Энерго - 18%.

Напомним, что Киевская городская госадминистрация и Киевэнерго подписали Соглашение о реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса Киева 27 сентября 2001 года со сроком действия до 31 декабря 2017 года. Договор предусматривал передачу в управление Киевэнерго коммунальных тепловых сетей, ТЭЦ, мусоросжигательного завода Энергия.

В ноябре 2016 года мэр Киева, председатель Киевгорадминистрации Виталий Кличко заявил, что администрация не намерена продлевать договор с компанией Киевэнерго на управление тепловыми сетями города.

В декабре энергохолдинг ДТЭК рассматривал возможность привлечения иностранного партнера для совместного участия в конкурсе на концессионное управление теплосетями Киева.

В июне 2017 года Киевский городской совет продлил договор с Киевэнерго на управление тепловыми сетями города до 27 апреля 2018 года.

В марте 2017 года в КГГА заявили, что соглашение между киевской властью и Киевэнерго завершается, его могут продлить до конца следующего отопительного сезона, но дальше будут искать новых партнеров.