Кабмин упростил лицензирование виноделов

Кабинет министров Украины решил упростить процедуру выдачи лицензий малым производителям винопродукции.

Соответствующее постановление было принято в среду, 3 октября, сообщает пресс-служба правительства.

Так, ранее мелкому производителю для получения лицензии нужно было вместе с другими документами подать аттестат производства, подготовка которого занимала дополнительное время.

Теперь виноделу вместо аттестации производства нужно подать в Госпотребслужбу соответствующую декларацию, где указывается наличие у него необходимого оборудования для производства винодельческой продукции. После этого Государственная фискальная служба предоставит ему лицензию на собственное производство в предусмотренный законодательством срок.

Упрощение процедуры получения лицензии обеспечит развитие малого бизнеса в области садоводства, пчеловодства и виноградарства, позволит уменьшить монополизацию винного рынка и расширить выпуск качественной украинской конкурентоспособной продукции, заинтересует сельскохозяйственные предприятия в восстановлении и расширении виноградников, насаждении плодово-ягодных культур, увеличении количества пчелосемей.

В Кабмине отметили, что в 2018 году на поддержку развития садоводства и виноградарства правительство выделило 300 млн грн.

Напомним, что в марте Верховная Рада приняла закон №6693, который упрощает процедуру лицензирования производства винодельческой продукции.