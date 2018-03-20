Рада облегчила выдачу лицензий виноделам

0 комментировать
Депутаты поддержали закон, который облегчает лицензирование
Фото: pixabay

Депутаты поддержали закон, который облегчает лицензирование

Верховная Рада приняла закон №6693, который упрощает процедуру лицензирования производства винодельческой продукции.

Об этом сообщили в пресс-службе Рады.

Соответствующий закон поддержали 247 депутатов.

Так, лицензию будут выдавать на основе зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы производства требованиям законодательства вместо аттестата производства. Кроме того, закон запрещает использование спирта при производстве винодельческой продукции.

Контроль за соблюдением требований соответствия материально-технической базы требованиям законодательства осуществлять Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужба).

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове