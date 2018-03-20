Рада облегчила выдачу лицензий виноделам

Верховная Рада приняла закон №6693, который упрощает процедуру лицензирования производства винодельческой продукции.

Об этом сообщили в пресс-службе Рады.

Соответствующий закон поддержали 247 депутатов.

Так, лицензию будут выдавать на основе зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы производства требованиям законодательства вместо аттестата производства. Кроме того, закон запрещает использование спирта при производстве винодельческой продукции.

Контроль за соблюдением требований соответствия материально-технической базы требованиям законодательства осуществлять Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужба).