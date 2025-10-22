Инвестирует $50 млн. Индия хочет добывать нефть у соседа России

Индийская компания Hindustan Silicon Private Limited, которая занимается добычей нефти и поставками природного газа, инвестирует 50 миллионов долларов в разработку нефтяных месторождений в западной Грузии.

Об этом сообщило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Согласно сообщению, между Государственным агентством нефти и газа Грузии, Грузинской нефтегазовой корпорацией и индийской компанией Hindustan Silicon Private Limited подписано соглашение о разделе продукции, в рамках которого компания проведет масштабные работы в направлении разработки существующих нефтяных месторождений — планируется углубить и пробурить 7 действующих скважин и пробурить 2 новые разведочные скважины с использованием современных, высоких технологий.

«Это соглашение является еще одним важным шагом к укреплению экономического партнерства и дружбы между Грузией и Индией. Оно будет способствовать развитию энергетических ресурсов Грузии, привлечению новых инвестиций и внедрению современных высокотехнологичных решений в секторе нефтедобычи», — отметила заместитель министра экономики Инга Пхаладзе.

По словам заместителя министра, подписание знаменует новый этап, который укрепит энергетическую безопасность Грузии и создаст новые возможности для экономического роста и регионального развития.

Объем инвестиционного пакета проекта в течение следующих четырех лет составляет примерно 50 миллионов долларов, сообщило министерство.

Как сообщалось, 15 октября Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупку российской нефти. Американский президент назвал это важным шагом и призвал Китай сделать то же самое.

При этом некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся сократить импорт российской нефти, ожидая постепенного уменьшения объемов, поскольку США давят на Нью-Дели, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть, чтобы помочь закончить войну в Украине.

27 августа вступили в силу 50-процентные пошлины США на товары из Индии, что является самым высоким тарифом в Азии, введенным Дональдом Трампом для Индии, в частности за закупку российской нефти.