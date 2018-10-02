Гройсман отверг идею ликвидации Нафтогаза

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Владимир Гройсман не хочет ликвидации компании

Владимир Гройсман не хочет ликвидации компании

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал предложение лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко ликвидировать НАК Нафтогаз Украины.

Об этом передает Укринформ.

"Только сейчас ведется работа по аресту активов. Они действительно должны нам перечислить 2,6 млрд. долларов. Совершенно очевидно, что ликвидация Нафтогаза ликвидирует и сам долг кредитора. Поэтому это невозможно при любых условиях. Если не стоит цель о том, чтобы простить россиянам 2,6 млрд долларов. Если думать о том, чтобы им простить, то надо ликвидировать, а если думать об Украине, то это делать невозможно и не нужно, потому что это очень серьезный подарок нашему врагу", - заявил Гройсман.

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