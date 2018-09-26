Нафтогаз обвинил Газпром в затягивании трехсторонних переговоров по транзиту газа

0 комментировать
В Нафтогазе рассказали подробности трехсторонних консультаций по газовому вопросу

В Нафтогазе рассказали подробности трехсторонних консультаций по газовому вопросу

Трехсторонние консультации по газу в формате Украина-ЕС-Россия пока не дают каких-либо результатов и больше похожи начитку лекций для россиян.

Об этом сообщил главный коммерческий директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко, передает Интерфакс-Украина.

"Никаких переговоров нет, а эти консультации напоминают лекции в университете, где мы сидим с европейцами и рассказываем россиянам, как работает европейский рынок", - сказал он.

Кроме того, Витренко добавил, что, похоже, Россия попросту тянет время.

"Экспертные консультации – это по-простому, поговорить… У нас этот процесс вызывает удивление, если не чувство, что они просто тянут время, потому, что никаких настоящих переговоров нет. Мы это воспринимаем как трюк Газпрома: А Васька слушает, да ест и продолжает строительство Северного потока-2", - сказал он.

Следующий этап консультаций состоится в среду, 26 сентября, добавил Витренко. В украинскую делегацию будет входить он и другие специалисты Нафтогаза Украины.

Напомним, что в конце мая Украина и Евросоюз договорились начать трехсторонние переговоры с участием России по транзиту газа в Европу.

По итогам переговоров 17 июля в Берлине была достигнута договоренность, что группа экспертов высокого уровня встретится в середине сентября для обсуждения вопроса транзита газа из РФ в ЕС через Украину после 2019 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину в случае "урегулирования" спора между Нафтогазом и Газпромом.

В то же время в самом Нафтогазе подчеркнули, что упомянутые Путиным два спора уже были урегулированы в Стокгольмском арбитраже. И проблема "лишь" в том, что Газпром не выполняет решения арбитража - не поставляет газ в Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит нам $2,6 млрд компенсации, которую определил арбитраж.

Отметим, что ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

 

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Андрей Леденёв
Андрей Леденёв Что стоит за атакой на Roshen 0

Похоже, что компанию Roshen Петра Порошенко ожидают серьезные испытания в России.

Ксения Прожогина
Ксения Прожогина Где лучше получать аграрное образование 0

В последние годы аграрная отрасль стала движущим локомотивом национальной экономики Украины. Успехи отечественного бизнеса в сельскохозяйственной сфере создают предпосылки для создания новых рабочих мест, а также для внедрения новаций и технологического усовершенствования производственных мощностей агропредприятий и фермерских хозяйств.

Даниил Пасько
Даниил Пасько Страна постоянно растущего инвестиционного потенциала 0

В мире происходит взрыв и революция индустрии инвестиций в еду и агрикультуру (термин "сельское хозяйство" безгранично устарел), а Украина снова оказалась за бортом из-за собственных ошибок, вместо того, чтобы стать глобальным лидером этой трансформации. 

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове