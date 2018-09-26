Нафтогаз обвинил Газпром в затягивании трехсторонних переговоров по транзиту газа

Трехсторонние консультации по газу в формате Украина-ЕС-Россия пока не дают каких-либо результатов и больше похожи начитку лекций для россиян.

Об этом сообщил главный коммерческий директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко, передает Интерфакс-Украина.

"Никаких переговоров нет, а эти консультации напоминают лекции в университете, где мы сидим с европейцами и рассказываем россиянам, как работает европейский рынок", - сказал он.

Кроме того, Витренко добавил, что, похоже, Россия попросту тянет время.

"Экспертные консультации – это по-простому, поговорить… У нас этот процесс вызывает удивление, если не чувство, что они просто тянут время, потому, что никаких настоящих переговоров нет. Мы это воспринимаем как трюк Газпрома: А Васька слушает, да ест и продолжает строительство Северного потока-2", - сказал он.

Следующий этап консультаций состоится в среду, 26 сентября, добавил Витренко. В украинскую делегацию будет входить он и другие специалисты Нафтогаза Украины.

Напомним, что в конце мая Украина и Евросоюз договорились начать трехсторонние переговоры с участием России по транзиту газа в Европу.

По итогам переговоров 17 июля в Берлине была достигнута договоренность, что группа экспертов высокого уровня встретится в середине сентября для обсуждения вопроса транзита газа из РФ в ЕС через Украину после 2019 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину в случае "урегулирования" спора между Нафтогазом и Газпромом.

В то же время в самом Нафтогазе подчеркнули, что упомянутые Путиным два спора уже были урегулированы в Стокгольмском арбитраже. И проблема "лишь" в том, что Газпром не выполняет решения арбитража - не поставляет газ в Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит нам $2,6 млрд компенсации, которую определил арбитраж.

Отметим, что ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.