Нафтогаз кардинально меняет условия продажи газа промышленности

Нафтогаз Украины меняет модель, по которой компания реализует газ коммерческим потребителям.

Об этом сообщил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Мы переходим к новой схеме, когда Нафтогаз будет продавать только по долгосрочным контрактам, которые были заключены ранее. А все остальное будет реализовываться через Нафтогаз Трейдинг с возможным изменением цены несколько раз на день в соответствии с изменением цен на европейском рынке и курса гривни", - сказал он.

Витренко добавил, что действующая модель с пересмотром цены для коммерческих потребителей раз в месяц несовершенна и не позволяет вовремя реагировать на волатильность цен на европейском рынке.

Напомним, что Нафтогаз принял решение увеличить с 1 октября 2018 года цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 9,7%, или на 1189,2 грн в сравнении с сентябрем – до 13 438 грн за 1 тыс. куб. м.

Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа - компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча.