Нафтогаз кардинально меняет условия продажи газа промышленности

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Нафтогаз переходит на новую модель продажи газа промпотребителям

Нафтогаз переходит на новую модель продажи газа промпотребителям

Нафтогаз Украины меняет модель, по которой компания реализует газ коммерческим потребителям.

Об этом сообщил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Мы переходим к новой схеме, когда Нафтогаз будет продавать только по долгосрочным контрактам, которые были заключены ранее. А все остальное будет реализовываться через Нафтогаз Трейдинг с возможным изменением цены несколько раз на день в соответствии с изменением цен на европейском рынке и курса гривни", - сказал он.

Витренко добавил, что действующая модель с пересмотром цены для коммерческих потребителей раз в месяц несовершенна и не позволяет вовремя реагировать на волатильность цен на европейском рынке.

Напомним, что Нафтогаз принял решение увеличить с 1 октября 2018 года цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 9,7%, или на 1189,2 грн в сравнении с сентябрем – до 13 438 грн за 1 тыс. куб. м.

Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа - компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча.

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