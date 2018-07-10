H&M объявил дату открытия первого магазина в Украине

Первый H&M откроется в Киеве уже в августе

Шведский международный ритейлер H&M объявил, что первый украинский магазин откроет свои двери 18 августа в Lavina Mall на улице Берковецкой, 6д.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе пресс-службы H&M в Украине во вторник, 10 июля.

Открытие состоится в 12:00, магазин будет работать до 22:00. Магазин займет площадь 2 900 квадратных метров.

"Первый украинский магазин H&M представит полный ассортимент одежды и аксессуаров ... в частности принтованную коллекцию GP & J Baker x H&M. Позже бренд представит глобальные линии, например, недавно анонсированную MOSCHINO [tv] H&M, и коллекцию Holiday", - говорится в сообщении.

Также в магазине будут представлены товары для дома H&M Home.

Напомним, что осенью 2017 года H&M подписал контракт об открытии магазина с ТРЦ Lavina Mall Вагифа Алиева.

А в начале этого года ритейлер начал поиск персонала для работы в Украине.

Шведская Hennes & Mauritz AB (развивает сеть H&M) - основана в Швеции в 1947 году, одна из крупнейших торговых компаний в мире. По данным ритейлера, сейчас он управляет сетью из 47 онлайн-платформ и более 4,7 тыс. магазинов на 69 международных рынках, включая франчайзинговые. Количество сотрудников составляет более 171 тыс. человек.

Кроме H&M в группу компании входят такие бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, Other Stories и H&M Home, а также ARKET.

По данным компании, в 2017 году продажи компании составили 232 млрд шведских крон.

По данным исследования компании GfK Ukraine, лидерами среди международных сетей, которых не хватает украинцам, оказались магазины товаров для дома IKEA (46,8% проголосовавших) и одежды H&M (39,4%).

Отметим, что шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA также подтвердила информацию о выходе на украинский рынок.