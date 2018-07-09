В IKEA рассказали, какой магазин откроют в Украине

Шведская компания по производству товаров для дома IKEA заявила, что откроет в Киеве магазин городского формата (city store).

Об этом говорится в официальном ответе IKEA на запрос агентства Интерфакс-Украина.

"Больше деталей о магазине городского формата (city store) в Киеве, его расположение, ассортимент товаров и преимущества компания сообщит в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В отчете шведского ритейлера за 2017 год отмечается, что компания тестирует новый формат city store с небольшой площадью и ближе к центру городов.

Так, уже известны планы IKEA открыть магазины площадью до 5 тыс. кв. м в варшавском торгово-развлекательном центре Blue City (Польша) и в центре Парижа (Франция). В них будет представлен меньший ассортимент товаров, при этом акцент смещен на услуги онлайн-коммерции.

В IKEA также подтвердили информацию о поиске персонала для работы в первом в Украине магазине.

"Набор работников в Украине является следующим шагом IKEA в процессе реализации ее намерения выйти на украинский рынок. Компания набирает персонал для работы в магазине в Киеве, который станет одним из первых в мире магазинов IKEA нового формата", - рассказали IKEA.

Ранее сообщалось, на украинских профильных ресурсах по поиску работы появились объявления о наборе персонала в первый магазин IKEA в Киеве.

В мае 2017 года стало известно, что IKEA намерена выйти на украинский рынок. Глава правления Мандарин Плаза Александр Черницкий сообщал, что IKEA может стать арендатором крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра Южный площадью 450 тыс. кв. м.

Также сообщалось, что ІКЕА заинтересована в сотрудничестве с украинскими поставщиками деревянной мебели и комплектующих к ней.

Позже стало известно, что IKEА намерена в течение 1-2 лет открыть первый объект в Киеве. В феврале СМИ сообщали, что IKEA откроет магазин в Украине до конца 2018 года.

В апреле 2018 года Кабмин решил создаст межведомственную рабочую группу для содействия процессу выхода IKEA на рынок страны.

В июне Офис по продвижению экспорта при Министерстве экономического развития и торговли также сообщал, что IKEA ищет в Украине производителей мебели для сотрудничества.

Напомним, в 2011 году IKEA заявляла о намерении инвестировать €20 млн в расширение производственных мощностей компании ЭНО-Мебель Лтд (Мукачево, Закарпатская область) до 2016 года.

Шведская IKEA - одна из крупнейших в мире розничных сетей по торговле мебелью и предметами домашнего обихода. Собственниками IKEA Group является INGKA Holding B.V. и подконтрольные ему структуры.