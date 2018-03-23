Глава Ryanair посетил Киев

Ryanair все же будет работать в Украине

В четверг, 22 марта, глава лоукостера Ryanair Майкл О'Лири прибыл в аэропорт Борисполь.

Фотографию главы Ryanair в аэропорту опубликовал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал приход Ryanair в 2018 году с 200-процентной гарантией. "Будет в следующем году - 200%", - заявлял он в декабре 2017 года, комментируя возможный приход Ryanair.

Кроме того, министр заявил, что до конца января украинцы услышат обнадеживающую информацию о приходе на отечественный авиационный рынок ирландского лоукостера Ryanair. 13 февраля он заявил, что Ryanair начнет летать в Украину с осени 2018 года.

15 февраля, Ryanair подтвердил информацию о начале полетов в Украину осенью 2018 года. Впоследствии в авиакомпании рассказывали, что Ryanair начнет выполнять полеты на украинском рынке с маршрута в Киев, а через некоторое время во Львов.

Напомним, 10 июля 2017 года Ryanair после длительных переговоров отменил планы по выходу на авиарынок Украины. Авиаперевозчик объяснил такое решение разногласиями с руководством Борисполя, которое отказалось выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины договоренности.

В свою очередь гендиректор Борисполя Павел Рябикин обвинил лоукостер Ryanair в незаконных требованиях. Также он заявлял, что из-за ультиматума Ryanair аэропорт может понести убытки в 2 млрд грн.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Владимир Омелян заявил, что в отказе Ryanair от запланированного входа в Украину виновен также и крупнейший авиаперевозчик страны - авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ).