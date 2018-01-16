Генпрокуратура объяснила обыски в Укргаздобыче

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) прокомментировала обыски в офисе государственной газодобывающей компании Укргаздобыча и связывает их с расследованием растраты имущества путем злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко на своей Facebook-странице .

По его словам, 5 мая 2017 года было зарегистрировано уголовное производство по признакам правонарушения (ч.5 ст. 191 УК Украины - Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Тогда управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ начало досудебное расследование.

"Касалось оно факта закупки Укргаздобычей в октябре 2016 года запасных частей к насосам в ООО Украина-2000 на общую сумму более 51 млн грн, что превышает их рыночную стоимость", - пишет Лысенко.

Спикер отметил, что в ходе досудебного расследования было установлено, что должностные лица компании, с целью завладения средствами, вступили в сговор с представителями предприятий-поставщиков запчастей, организовали и внедрили механизм проведения закупок по завышенным ценам.

Отмечается, что досудове расследование продолжается.

Напомним, что 16 января 2018 года ГПУ и Служба безопасности Украины в очередной раз провели обыски офисе компании Укргаздобыча.

Отметим, что в 2017 году СБУ и ГПУ проводили ряд обысков компании.

Так, в конце апреля компания Укргаздобыча сообщала, что в офисе компании проводит обыски СБУ.

Напомним, что 7 июля СБУ и Генпрокуратура снова проводили обыски в Укргаздобыче с изъятием документов по договорам ГРП, проводимых румынской компанией Tacrom и белорусской Белоруснефть течение 2016-2017 годов.

Укргаздобыча, 100% акций которой принадлежит НАК Нафтогаз Украины, является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.