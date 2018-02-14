Газпром подал в суд на своего крупнейшего клиента из Европы

Российский монополист хочет оспорить цену на газ для крупнейшего покупателя из Германии

Газпром через своего трейдера Газпром-экспорт подал в арбитражный суд Стокгольма иск против крупнейшего покупателя газа из Германии — компании Uniper, рассчитывая получить право продавать свой газ дороже уже.

Об этом пишет РБК.

Трейдинговое подразделение Газпрома направило в компанию Uniper уведомление о начале арбитражного разбирательства с требованием пересмотра цен на газ по контракту с 1 февраля 2018 года.

Источник издания в Газпроме отметил, что основной повод для пересмотра условий поставок газа — изменение рыночных условий.

"Компания хочет повысить цену на газ для Uniper, чтобы у импортера не было необоснованно высокой маржи по сравнению с рыночными ценами на спотовых площадках, таких как TTF, NGG и Gaspul", — отметил собеседник издания.

Официальный представитель Газпром экспорта не раскрывает, на сколько монополия рассчитывает повысить цену для покупателя.

На долю Uniper приходится половина импорта российского газа в Германию. Германия — крупнейший покупатель Газпрома в Европе. В 2017 году Германия приобрела 53,4 млрд куб. м газа.

Газпром уже судился с этой компанией в 2014–2016 годах. Тогда компания E.Оn Global Commodities SE (переименована в Uniper с 1 января 2016 года) подала иск к Газпрому в стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра цен на поставку газа за предыдущий период, с 30 октября 2013 года.

C 2012 года между Газпромом и E.On действует дополнительное соглашение к контракту, которое позволяет немцам покупать газ со скидкой. Но Газпром в 2014 году отказался давать скидку, ссылаясь на изменение рыночных условий. Разбирательства были прекращены весной 2016 года, когда партнеры договорились об корректировке цен газовых контрактов в ближайшие годы. По итогам этого спора E.On доплатил Газпрому за поставки газа €800 млн, указывал Интерфакс. Сейчас же закончился тот период, на который действовали эти судебные договоренности, и стороны возобновили спор.

Ранее заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев называл среднюю экспортную цену Газпрома в 2017 году на уровне $196,7 за 1 тыс. куб. м и прогнозировал, что по итогам 2018 года она может составить $220 за 1 тыс. куб. м.

Напомним, в конце 2017 года НАК Нафтогаз Украины выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. В частности, суд снизил цену российского газа для Нафтогаза, приобретаемого у Газпрома.