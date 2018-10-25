Газпром начал арбитраж против Украины

Российский монополист – компания Газпром в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН по праву международной торговли) инициировала арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на ее территории.
Об этом сообщили в российском газовом холдинге, передает Интерфакс-Украина.
Разбирательство вызвано тем, что Украина в лице Антимонопольного комитета наложила на Газпром штраф в размере, превышающем $6 млрд (включая пени) за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины, отмечают в Газпроме.
"Данный штраф, а также последующие действия Украины по его взысканию нарушают права Газпрома, гарантированные соглашением между правительством РФ и Кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года", - отмечают в компании.
Газпром просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты. Компания намерена продолжать защищать свои права всеми доступными средствами в рамках применимого законодательства.
Напомним, что в январе 2016 года АМКУ оштрафовал Газпром на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Позже сумма штрафа возросла уже до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату. Это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.
Осенью прошлого года Верховный суд Украины отказался принимать заявление Газпрома о пересмотре постановления Высшего хозяйственного суда, которым подтверждены решения судов низших инстанций о штрафе в размере 172 млрд грн.
Уже начался арест активов, принадлежащих Газпрому в Украине. В их перечень попало имущество компаний Газпром сбыт Украина и Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины, а также акции Института ЮжНИИГипрогаз и Газтранзита.
Газпром не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав.
В июле 2018 года Украина начала искать способы взыскать с Газпрома $6,4 млрд за границей.
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