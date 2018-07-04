Украина начала искать способы взыскать с Газпрома $6,4 млрд за границей

Министерство юстиции Украины намерено привлечь юридического советника для признания и исполнения решения украинского суда в иностранных юрисдикциях об уплате российским монополистом – компанией Газпромом 172 млрд грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции по решению Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Об этом говорится в проекте решения Кабинета министров о разрешении Минюсту применить переговорную процедуру, передает агентство Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к документу, на сегодня сумма взысканных с Газпрома средств на территории Украины составляет 72,8 млн грн в основном за счет акций и дивидендов компании Газтранзит.

Юрсоветник осуществит анализ возможности признания и обращения к исполнению решения украинского суда в Нидерландах и Великобритании.

Напомним, что в январе 2016 года АМКУ оштрафовал Газпром на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Позже сумма штрафа возросла уже до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату. Это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

Осенью прошлого года Верховный суд Украины отказался принимать заявление Газпрома о пересмотре постановления Высшего хозяйственного суда, которым подтверждены решения судов низших инстанций о штрафе в размере 172 млрд грн.

Уже начался арест активов, принадлежащих Газпрому в Украине. В их перечень попало имущество компаний Газпром сбыт Украина и Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины, а также акции Института ЮжНИИГипрогаз и Газтранзита.

Газпром не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав.