Фонд гарантирования начал ликвидацию банка Клименко

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру ликвидации банка Юнисон, который, по данным СМИ, контролировался семьей экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Процедура ликвидации продлится два года - до 18 июня 2020 года. Ликвидатором банка назначен Андрей Федорченко.

Кроме того, 18 июня этого года правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Также отмечается, что требования кредиторов банка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка. Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества (активов) банка.

Напомним, что в конце апреля 2016 года Национальный банк Украины отнес банк Юнисон к категории неплатежеспособных в связи с непрозрачной структурой собственности.

Временная администрация была введена в банк Юнисон 28 апреля 2016 года. Причиной такого решения стала непрозрачная структура собственности финучреждения.

Акционеры банка тогда заявили, что не признают претензии НБУ и будут отстаивать свою позицию и права в судебном порядке, и неоднократно через суд запрещали ФГВФЛ начинать ликвидацию финучреждения.

Позже Фонд рассказывал, как ему мешают ликвидировать банк Юнисон. Последний раз это сделал Ржищевский городской суд Киевской области.

Высший административный суд Украины еще 14 февраля 2017 года подтвердил правомерность решения Национального банка об отнесении Банка Юнисон к категории неплатежеспособных.

Также сообщалось, что экс-министр доходов и сборов Александр Клименко через офшорные компании легализировал $788 млн. Так, военный прокурор Анатолий Матиос позже заявлял, что украденные через преступные схемы по налоговым площадкам государственные средства в сумме более $788 млн были легализованы Клименко и его соучастниками в европейских банках и перечислены на счета группы компаний Юнисон, медиа-холдинга Вести и двух компаний по управлению активами, владельцами которых была семья Клименко и которые обслуживали семью Януковича.