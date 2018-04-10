Fitch "отменил" дефолт Нафтогаза

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Нафтогаза Украины до уровня В- с предыдущего уровня ССС. При этом рейтингу присвоен "стабильный" прогноз.

Об этом говорится в пресс-релизе Fitch во вторник, 10 апреля.

Таким образом, аналитики агентства больше не считают, что "возможен дефолт" Нафтогаза. Рейтинг оценивается как "существенно недостаточный уровень кредитоспособности".

Повышение рейтингов отражает переоценку индивидуальной кредитоспособности компании (standalone credit profile) в рамках обновленных критериев рейтингования госструктур (обнародованы 7 февраля 2018 года), благоприятное для Нафтогаза решение Стокгольмского арбитража, а также улучшение финансовых показателей компании.

Ранее руководство компании сообщало, что Нафтогаз планирует выйти на рынок еврооблигаций в 2018 году и рассчитывает на позитивное восприятие инвесторами.

НАК Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча.

Консолидированная прибыль Нафтогаза в январе-сентябре 2017 года увеличилась на 15% - до 27,1 млрд грн (чуть более $1 млрд по текущему курсу). Чистый доход компании возрос на 36,7% – до 130,6 млрд грн (почти $5 млрд).