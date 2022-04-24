Французский министр считает, что ЕС может ввести нефтяное эмбарго для РФ в ближайшее время

24 апреля, 05:39
Цей матеріал також доступний українською
Российская нефть (Фото:energyintel.com)

Российская нефть (Фото:energyintel.com)

Поддержи НВ

Министр экономики Франции Бруно Ле Мер считает, что ЕС может принять решение об эмбарго на российскую нефть в течение нескольких недель.

Об этом пишет BFMTV.

« Напоминаю, что это первый источник валюты для России. Это 700 миллионов долларов финансовых ресурсов в день для экспорта российской нефти. Поэтому если вы сокращаете импорт, вы очень сильно наносите ущерб российской силе, которая является нашей целью», — сказал министр.

Видео дня

Война России против Украины - главные события 23 апреля

Читайте также:

Строительство газопровода Северный поток-1 было завершено в 2012 году (Фото:nord-stream.com) Обрубить щупальце Газпрома. Украина предложила Европе качать газ не через Северный поток-1, а по своей территории

Как писала газета The Wall Street Journal, в течение апреля Россия увеличила поставки нефти ключевым партнерам с Запада в обход санкций . Один из самых популярных способов: танкер с отметкой «Пункт назначения неизвестен». Поэтому формируется непрозрачный рынок, на котором трудно отследить происхождение нефти.

Читайте также:
Недолго осталось. Германия прекратит импорт нефти из России до конца 2022 года, газ — следующий
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Газ Франция Нефть Роснефть Эмбарго Российское эмбарго Война России против Украины

Загрузка...
poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X