Французский министр считает, что ЕС может ввести нефтяное эмбарго для РФ в ближайшее время 24 апреля, 05:39 Цей матеріал також доступний українською Российская нефть (Фото:energyintel.com)

Министр экономики Франции Бруно Ле Мер считает, что ЕС может принять решение об эмбарго на российскую нефть в течение нескольких недель.

Об этом пишет BFMTV.



« Напоминаю, что это первый источник валюты для России. Это 700 миллионов долларов финансовых ресурсов в день для экспорта российской нефти. Поэтому если вы сокращаете импорт, вы очень сильно наносите ущерб российской силе, которая является нашей целью», — сказал министр.

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Как писала газета The Wall Street Journal, в течение апреля Россия увеличила поставки нефти ключевым партнерам с Запада в обход санкций . Один из самых популярных способов: танкер с отметкой «Пункт назначения неизвестен». Поэтому формируется непрозрачный рынок, на котором трудно отследить происхождение нефти.

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