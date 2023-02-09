Эпицентр планирует открыть сеть автозаправочных комплексов — уточнено
Эпицентр запустит сеть заправок (Фото:Пресс-служба Эпицентр К)
Компания Эпицентр планирует запустить обширную сеть автозаправочных комплексов. Со временем первоисточник удалил эту информацию.
Компания Эпицентр намерена запустить сеть автозаправочных комплексов с центрами электрозарядных станций.
Об этом директор по рекламе и маркетингу сети Эпицентр Ирина Шинкаренко заявила в интервью изданию mmr.
«Сейчас наши коллеги из отдела Автомол работают над развитием сети АЗК с центрами электрозарядных станций», — рассказала Шинкаренко.
УТОЧНЕНО в 18:00. Спустя несколько часов, этот фрагмент был удален из интервью. Но в нем были анонсированы такие параметры.
На начальном этапе компания планирует открыть 100 таких комплексов с последующим увеличением до 1000.
Также в планах компании развитие смежных с ритейлом направлений — логистики, интернет-торговли.
В прошлом году Нафтогаз Украины запустил сеть заправок U.GO на базе станций сети Glusco, которую связывали с окружением Виктора Медведчука — кума российского диктатора Владимира Путина.