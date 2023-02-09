Эпицентр планирует открыть сеть автозаправочных комплексов — уточнено

9 февраля, 15:26
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Эпицентр запустит сеть заправок (Фото:Пресс-служба Эпицентр К)

Эпицентр запустит сеть заправок (Фото:Пресс-служба Эпицентр К)

Компания Эпицентр планирует запустить обширную сеть автозаправочных комплексов. Со временем первоисточник удалил эту информацию.

Компания Эпицентр намерена запустить сеть автозаправочных комплексов с центрами электрозарядных станций.

Об этом директор по рекламе и маркетингу сети Эпицентр Ирина Шинкаренко заявила в интервью изданию mmr.

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«Сейчас наши коллеги из отдела Автомол работают над развитием сети АЗК с центрами электрозарядных станций», — рассказала Шинкаренко.

УТОЧНЕНО в 18:00. Спустя несколько часов, этот фрагмент был удален из интервью. Но в нем были анонсированы такие параметры.

На начальном этапе компания планирует открыть 100 таких комплексов с последующим увеличением до 1000.

Также в планах компании развитие смежных с ритейлом направлений — логистики, интернет-торговли.

Фрагмент статьи в ММР о планах Эпицентра создать собственную сеть АЗС (Фото: NV Бизнес)
Фрагмент статьи в ММР о планах Эпицентра создать собственную сеть АЗС / Фото: NV Бизнес

В прошлом году Нафтогаз Украины запустил сеть заправок U.GO на базе станций сети Glusco, которую связывали с окружением Виктора Медведчука — кума российского диктатора Владимира Путина.

Редактор: Люба Балашова

Теги:   АЗС Электромобили Заправки Эпицентр электрокары АЗК

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