Связывали с окружением кума Путина. Нафтогаз Украины запускает собственные АЗК на базе сети Glusco 8 сентября, 11:51 АЗС U.CO компании Укргазвыдобування в Харьковской области (Фото:Укргазвыдобування)

Нафтогаз Украины в сентябре откроет 30 АЗК под собственной торговой маркой U.GO. Ранее это были станции сети Glusco, которую связывали с окружением Виктора Медведчука — кума российского диктатора Владимира Путина.

НАК Нафтогаз Украины начинает пилотный запуск автозаправочных комплексов (АЗК) арестованной сети Glusco под собственной торговой маркой U.GO в столичном регионе. «Первая очередь из 30 АЗК заработает в Киеве и области уже в сентябре, остальные — по результатам согласования всех необходимых юридических процедур с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА)», — сообщили в НАК.



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В мае этого года Кабинет Министров Украины принял решение о передаче арестованного в рамках уголовного производства имущества ООО Глуско Украина и ООО Глуско Ритейл в управление ООО Нефтегаз Ойл Трейдинг (распоряжение КМУ № 385-р от 13.05.2022 г.) с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической сфере, а именно дефицита бензина и дизельного топлива. Всего в распоряжение ООО Нафтогаз Ойл Трейдинг передано 172 объекта. Среди них — 126 зданий АЗК, недостройки, земельные участки и имущество. Все они расположены в разных регионах Украины, в том числе на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий.

«Мы сознательно решили начать работу еще до полного завершения смены фирменного стиля АЗК. Кроме того, такой шаг позволит как можно скорее возобновить работу арестованных активов, трудоустроить людей и платить налоги и сборы в бюджет Украины», — отметил Владимир Бычков, директор ООО Нафтогаз Ойл Трейдинг.

Первые АЗК под брендом U.GO приступили к работе в 2017 году в Харькове и области. Торговая марка U.GO принадлежит АО Укргазвыдобуання. По данным компании, в ее составе работает 20 АЗС под таким названием.

С 2022 года право на использование торговой марки также имеет ООО Нафтогаз Ойл Трейдинг, в планах которого расширение сети в других регионах. Оба общества в составе Нафтогаза будут самостоятельно выбирать поставщиков для сетей АЗК в своем управлении и проводить самостоятельную ценовую политику.

В середине марта 2021 года СБУ заявила о разоблачении масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн. грн. Glusco в судебном порядке запретили продажу в сети бензинов и дизтоплива. Суд арестовал корпоративные права 28 компаний.

Компания Glusco Ukraine была дочерней структурой Glusco Energy SA (Швейцария), входящей в группу Proton Energy Group SA. Швейцарская Proton Energy Group — международный трейдер, с 2016 года являвшийся единственным поставщиком продукции российской Роснефти в Украину (нефтепродуктопроводом Самара-Западное направление, украинскую часть которого вернули в госсобственность решением СНБО). Конечным бенефициаром ООО Глуско Украина был бизнесмен Нисан Моисеев.

СМИ связывали сеть с пророссийским политиком Виктором Медведчуком.



В 2017 году журналисты программы Схемы заметили Моисеева вместе с Виктором Медведчуком в аэропорту Киев (Жуляны). Журналистам удалось зафиксировать их прилет в Киев на чартере Медведчука.

В компании Glusco Energy в декабре 2022 года сменился владелец. Им стал Димитриос Анифантакис из Греции.



Напомним, что в мае Государственное бюро расследований заявило об аресте имущества российской Татнефти в Украине. А в августе Бюро экономической безопасности заявило об аресте 308 объектов недвижимости сети АЗС AMIC, когда-то принадлежавшей российскому ЛУКОЙЛу.

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