Наличные, Starlink, генератор. Как бизнес превратил АЗС в пункты несокрушимости и смогут ли украинцы покупать топливо во время блэкаута 26 ноября, 07:23 Эксклюзив НВ Украинские АЗС готовы работать даже во время продолжительных блэкаутов — благодаря чему? (Фото:Артем Ильин / НВ Бизнес)

Большинство украинских сетей АЗС готовят свои объекты к автономной работе во время продолжительных отключений электроэнергии. Количество таких комплексов уже приближается к 1000. Но все ли услуги будут доступны и не подорожает ли бензин и дизтопливо?

В Офисе президента отчитались об открытии по всей Украине Пунктов несокрушимости. В них украинцы могут согреться, зарядить гаджеты и воспользоваться услугами связи при длительных отключениях света после российских ракетных атак на энергетическую инфраструктуру. Пока таких пунктов мало, но уже несколько недель подряд во время локальных блэкаутов центрами притяжения для украинцев становятся АЗС, которые смогли обеспечить автономную работу.

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Смогут ли украинцы воспользоваться услугами АЗС во время более длительного блэкаута, и изменятся ли цены на топливо из-за автономной работы заправочных сетей — в материале НВ Бизнес.

Дизельный генератор на одной из украинских АЗС / Фото: darex.com.ua

Сколько и у кого есть автономных АЗС

«Наши АЗС будут работать на генераторах столько, сколько потребуется», — уверен Дмитрий Лёушкин, владелец сети АЗС Prime. Сегодня в сети работает 40 АЗК, которые до конца ноября планируют на 100% оборудовать бензиновыми генераторами мощностью 10 кВт. «Мы бы купили дизельные, но их нет даже в Европе. Если заказывать, то ожидание растянется на месяцы», — объясняет Лёушкин.

Нам не удалось выяснить готовность к автономной работе двух крупнейших сетей — Авиас плюс (связана с бывшим акционером ПриватБанка Игорем Коломойским, работает под несколькими брендами) и государственная Укрнафта. Суммарно они насчитывают около 1500 объектов и до начала ноября тесно сотрудничали. Но это представители бюджетного сегмента АЗС. На большинстве станций нет торговых залов и дополнительных сервисов. Если там до сих пор не было оборудования для автономной работы, оперативно закупить и установить более 1000 генераторов — сверхсложная задача.

Другие крупные участники рынка активно готовятся к зиме и потенциальным отключениям электроэнергии. Возможно, наиболее прозорливой оказалась сеть SOCAR, АЗК которой были оборудованы генераторами еще при строительстве. На сегодня в ее составе работает 54 объекта.

270 АЗК ОККО уже оборудованы дизель-генераторными установками. Дополнительно закупается еще 105 автономных электростанций. «В ближайшие месяцы около 90% нашей сети будут обеспечены дизель-генераторами», — говорит Елена Ворошило, операционный директор сети ОККО. С учетом трех объектов, которые на днях возобновили работу в Херсоне, сеть насчитывает 399 станций.