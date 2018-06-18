Доходы местных бюджетов выросли до 90 млрд грн

В течение января-мая 2018 доходы местных бюджетов выросли до 89,7 млрд грн. Прирост поступлений к соответствующему периоду прошлого года составил 24,1%, или 17,4 млрд грн.

Об этом сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на своей Facebook-странице.

"Рост местных бюджетов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло во всех регионах Украины: от 180 млн грн - в Черновицкой области, в 1,9 млрд - в Днепропетровской", - отметил он.

Бюджет города Киев вырос на а 2,8 млрд грн. Самые высокие темпы роста доходов относительно прошлого года зафиксировано в Полтавской (+ 30,4%), Донецкой (+ 28,0%), Сумской (+ 27,9%), Тернопольской (+ 27,0%) областях.

Также за этот период выросли и доходы местных бюджетов 665 объединенных территориальных общин, составили 7,4 млн грн. Их прирост составляет 64,8%, или 2,9 млрд грн.

В расчете на 1 жителя средний показатель собственных доходов объединенных территориальных общин увеличился с 802,2 грн до 1322 грн (+519,9 грн).

Отметим, что за четыре месяца 2018 (январь-апрель) доходы местных бюджетов выросли до 69,2 млрд грн, что на 23% больше (на 13 млрд грн), чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что в 2017 году прирост поступлений местных бюджетов увеличился на 31% (45,3 млрд грн) в сравнении с 2016 годом - до 192 млрд грн.