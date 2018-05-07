Доходы местных бюджетов выросли почти на 70 млрд грн - Зубко

За четыре месяца 2018 года (январь-апрель) доходы местных бюджетов выросли до 69,2 млрд грн, что на 23% больше (на 13 млрд грн), чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на своей Facebook-странице.

"Рост бюджетов развития по сравнению с прошлым годом произошел во всех регионах Украины: на 141 млн грн в Луганской области до почти на 1,4 млрд грн в Днепропетровской, которая является лидером среди областей", - написал он.

Зубко отметил, что бюджет Киева вырос на 2 млрд грн.

Ранее вице-премьер-министр рассказывал, что по итогам первого квартала 2018 года самые высокие темпы прироста поступлений в общий фонд местных бюджетов демонстрируют Полтавская, Сумская и Волынская области.

Отметим, что в 2017 году прирост поступлений местных бюджетов увеличился на 31% (45,3 млрд грн) в сравнении с 2016 годом - до 192 млрд грн.