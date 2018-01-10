Доходы местных бюджетов выросли на треть – Зубко

Поступления в местные бюджеты выросли на 31%

В 2017 году прирост поступлений местных бюджетов увеличился на 31% (45,3 млрд грн) в сравнении с 2016 годом - до 192 млрд грн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Он отметил, что только 40 местных бюджетов с 998, которые имеют взаимоотношения с госбюджетом, не обеспечили выполнение плановых показателей.

"21 область обеспечила темпы прироста поступлений выше среднего по Украине. Самые высокие темпы - Тернопольская, Винницкая, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Волынская, Закарпатская, Херсонская, Кировоградская ", - подчеркнул Зубко.

Кроме того, доходы от платы за землю увеличились на 13% (3 млрд грн). Поступления местных бюджетов от налога на доходы физических лиц выросли на 39,3% (31,1 млрд грн).

Напомним, что Кабинет министров Украины распределил местным бюджетам стабилизационные дотации в объеме 900 млн грн на 2017 год.