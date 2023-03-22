«Panamax и Maersk ушли из Украины». Пивоварский рассказал, почему издал приказ, из-за которого его сейчас судят 22 марта, 18:43 Андрей Пивоварский, министр инфраструктуры Украины в 2014—2016 годах (Фото:NV)

В 2014—2015 годах украинские порты теряли грузопоток и были совершенно неконкурентоспособны по сравнению с ближайшими портами-конкурентами. И эту ситуацию следовало менять.

Об этом экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский рассказал во время стрима Business Breakfast с Владимиром Федориным. Бывший министр, в частности, объяснил, в чем заключались проблемы морской отрасли Украины в то время.

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По его словам, во-первых, портовые сборы в Украине были одними из самых высоких в мире.

«Зачем судовладельцу идти в наши порты, если в разы дешевле было зайти в румынскую Констанцу, перегрузиться там и отправить груз по железной дороге в любую точку Европы. Если на Балтику было проще отправить грузы, которые шли в Украину? Это нонсенс был. Очень дорогие порты были», — описал Пивоварский ситуацию в 2015 году.

Во-вторых, объяснил Пивоварский, огромной проблемой было состояние глубин и причальных стенок в украинских портах, за которые, собственно, отвечало ГП Администрация морских портов Украины.

«Когда в Украину не могут зайти Panamax (суда, имеющие наибольшие габариты, — ред.), чтобы забирать с/х продукцию, или отказываются идти суда Maersk (крупнейший в мире контейнерный перевозчик, — ред.) — и мы потеряли полностью контейнерные перевозка Maersk — он полностью ушел из Украины до 2015 года. Это ненормально», — рассказал он.

«Наши порты, шикарно расположены стратегически, а грузы идут на Балтику. Дешевле было там разгрузить контейнеры и через Беларусь и Польшу отправить в Украину», — пояснил Пивоварский, почему было нужно немедленно принимать меры для привлечения инвестиций в портовую отрасль.

Отвечая на возражение, действительно ли распределение средств между АМПУ и частными инвесторами помогло изменить ситуацию в портовой отрасли, повысив ее инвестиционную привлекательность, Пивоварский сказал: «Сторона обвинения говорит, что компания, получавшая корабельный сбор, не использовала его для улучшения инфраструктуры порта Пивденный. Но сторона обвинения не говорит, что на тот момент эти средства были арестованы с самого начала, как они стали собираться. С самого момента, как они начали собираться на счетах… Были выплачены только налоги на прибыль».

Также экс-министр отметил, что далеко не всегда средства, которые поступали в АМПУ, тратились по целевому назначению — о чем свидетельствуют многочисленные скандалы вокруг этой структуры буквально с начала ее создания.

Пивоварский подчеркнул, что приказ Мининфраструктуры, из-за которого ему предъявлены обвинения, не был отменен тремя министрами подряд, находившимися в должности после Пивоварского.

«Семь лет прошло, приказ не отменен. И никак НАБУ не пошло судиться по поводу этого приказа, чтобы его отменить», — добавил Пивоварский.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд в четверг, 16 марта, избрал бывшему министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому меру пресечения в виде залога в 9,997 млн грн.

17 марта стало известно, что залог за Пивоварского был внесен.