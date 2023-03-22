«То ли $30, то ли $50 млн». Экс-министр инфраструктуры Пивоварский рассказал, как менялась сумма якобы нанесенного им ущерба 22 марта, 15:27 Андрей Пивоварский, министр инфраструктуры Украины в 2014—2016 годах (Фото:NV)

В течение трех судебных заседаний по делу экс-министра Андрея Пивоварского сторона обвинения озвучивала сумму якобы нанесенного им ущерба госпредприятию в диапазоне от $30 до почти $50 млн.

Об этом Пивоварский рассказал во время стрима Business Breakfast с Владимиром Федориным. Бывший министр, в частности, подробно объяснил, в чем его обвиняют, и логику своих действий.

Видео дня

«Прокурор озвучил на суде, что я якобы как должностное лицо, министр, подписал приказ, согласованный всеми министерствами и Кабинетом министров и в результате подписания этого приказа третья сторона, частная компания, извлекла какую-то выгоду. То есть не говорится о том, что я что-то получил, не говорится, что я личным решением что-то подписал, потому что это было коллегиальное решение КМУ, которое Министерство юстиции потом зарегистрировало и опубликовало», — рассказал Пивоварский.

Однако на основании аудита Госаудитслужбы, которая проверяла ГП Администрация морских портов Украины, НАБУ и САП приняли решение, что в результате принятия этого приказа были нарушены права АМПУ и были признаны нанесенные госпредприятию убытки.

«Мне инкриминируется нанесение ущерба государственной компании в особо крупных размерах. За три заседания было озвучено несколько цифр — от $30 до $50 млн», — заявил Пивоварский.

При этом он рассказал, что в 2015 году Мининфраструктуры определило, что для развития украинских портов, для их конкурентоспособности, нужно было применить статью закона о портах, в которой говорится, что корабельный сбор (который суда платят за погрузочно-разгрузочные работы), может собираться либо государственным предприятием АМПУ, либо поделен с частными операторами акватории в пропорции 50% на 50%.

«Закон есть, он был принят задолго до меня. То есть норма была, но она практически не применялась. Чтобы частные инвестиции пошли в порты, чтобы украинские порты могли конкурировать с румынской Констанцой или российским Новороссийском, нужно было эту норму ввести», — рассказал экс -министр.

Он отметил, что эти средства можно было использовать исключительно для поддержки инфраструктуры порта.

«Это — целевые деньги, независимо, кто их собирает. Можно было их использовать на дноуглубление, на улучшение инфраструктуры. И можно было заплатить налоги в бюджет… Почему Минфин согласовал этот документ без всяких возражений? Потому что бюджет никоим образом не страдал», — добавил Пивоварский.

Также экс-министр отметил, что далеко не всегда средства, которые поступали в АМПУ, тратились по целевому назначению — о чем свидетельствуют многочисленные скандалы вокруг этой структуры буквально с начала ее создания.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд в четверг, 16 марта, избрал бывшему министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому меру пресечения в виде залога в 9,997 млн грн.

17 марта стало известно, что залог за Пивоварского был внесен.