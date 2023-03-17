Почти 10 млн. гривен. За бывшего министра Пивоварского внесли залог 17 марта, 21:44 Андрей Пивоварский (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Бывший министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил о внесении залога по делу, которое ведет Высший антикоррупционный суд.

Бывший министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил о внесении залога. «Залог внесен. Суд подтвердил получение. Спасибо всем, кто внес за меня залог, и тем, кто набрал/написал, что готов помочь в этом вопросе!», — написал Пивоварский в facebook.

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Напомним, что высший антикоррупционный суд в четверг, 16 марта, избрал бывшему министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому меру пресечения в виде залога в 9,997 млн грн. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в Telegram.

Прокурор просил залог в 20 млн грн, следственный судья частично удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и признал подозрение обоснованным. Залог нужно было внести в течение пяти дней. Также ВАКС обязал эксминистра:

прибывать по вызову следователя, детектива, прокурора и суда;

сообщать об изменении места жительства, места работы и выезде за пределы Киева и Киевской области;

не общаться с людьми, связанными с уголовным делом.

Обязательство будет действовать до 16 мая 2023 года, решение можно обжаловать в Апелляционной палате ВАКС в течение пяти дней. Пивоварский в суде заявил, что не считает свои действия незаконными или такими, что могли нанести ущерб.

НАБУ и САП 22 февраля сообщили Пивоварскому о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, что нанесло государству более $30 млн убытков .

По версии следствия, в июле 2015 тогдашний министр и его заместитель Владимир Шульмейстер обеспечили принятие приказа, который позволил частным компаниям взимать корабельный сбор с судов в порту Южный вместе с ГП АМПУ в пропорции 50:50. При этом по закону сбор имело право взимать только госпредприятие, потому что акватория принадлежит государству, заявили антикоррупционные органы.

Пивоварский после этого заявил, что именно Мининфраструктуры должно заниматься регулированием вопросов, связанных с портовым собранием. Приказ, о котором идет речь в подозрении, предварительно согласовали ряд министерств и ведомств, его поддержали на заседании Кабмина. Также, по словам эксминистра, приказ завизировало Министерство юстиции, проверив соответствие законодательству Украины.