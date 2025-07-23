И от нефти отказались, и от газа. Чехия стала полностью независима от российских энергоносителей

Сейчас страна рассчитывает обеспечить не менее четверти потребности в голубом топливе благодаря терминалу в немецком Штаде, в строительстве которого участвует. Об этом заявил премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала на совместной с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем пресс-конференции в Берлине, сообщает Укринформ.

«Напомню, что еще 2,5 года назад Чешская Республика была зависима от российского газа на 97%. Нам удалось избавиться от этой зависимости. Мы сегодня не нуждаемся ни в каком российском газе», — отметил Фиала.

Он подчеркнул, что ставил для себя задачу сделать так, чтобы Чехия быстро избавилась от зависимости как от российского газа, так нефти и ядерного топлива.

Глава правительства подчеркнул, что достичь цели в вопросе газа удалось не в последнюю очередь благодаря достижению договоренности по использованию мощностей в порту Эмсгафена (Нидерланды) и в Штаде, Германия. Фиала выразил убеждение, что в 2027 году терминал в Штаде заработает на полную мощность, и Чехия сможет закрывать потребность в газе через него на 25%.

Мерц в свою очередь отметил, что на примере терминала в Штаде можно увидеть, насколько тесной является кооперация между европейскими партнерами в вопросе энергетической безопасности. Он заверил, что Германия сделает все необходимое, чтобы вовремя запустить в эксплуатацию мощности Штаде и другой инфраструктуры, которую начали строиться после начала Россией полномасштабной войны против Украины.

Чехия в июне 2022 года правительство арендовало на пять лет терминал СПГ в Эмсгафене, Нидерланды, и в в Штаде, Германия. При необходимости можно будет увеличить мощность.

Вблизи немецкого города Штаде, расположенного недалеко от Гамбурга, строится первый в Германии стационарный терминал по приему сжиженного природного газа. Терминал стоимостью в примерно в 1 млрд евро планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. В его строительстве участвуют несколько частных компаний, в томи числе чешских.

Ранее сообщалось, что Чехия полностью отказалась от поставок российской нефти.