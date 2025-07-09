Ставка на Украину. В Венгрии нашли способ заменить российскую нефть

Венгерская нефтяная компания Mol, которую критикуют за сохранение сильной зависимости от российских энергоносителей, считает трубопровод из украинского порта Одесса лучшим вариантом для диверсификации.

Об этом пишет Bloomberg.

Компания хочет получить доступ к нефтепроводу Одесса — Броды, который проходит от украинского черноморского порта до границы с Польшей, что позволит ей получать морские поставки от ряда мировых производителей, сказал Сабольч Пал Сабо, старший вице-президент Mol.

Затем потоки могут быть направлены в Венгрию через южную ветку трубопровода Дружба, которая сейчас транспортирует российскую нефть в страну и соединяется с Одесским трубопроводом вблизи украинско-польской границы.

«Одесский трубопровод будет означать доступ ко всем видам альтернативной нефти благодаря морскому сообщению, — сказал Сабо. — Этот трубопровод обеспечит безопасность поставок в регионе, ЕС и Украине».

Хотя Венгрия была освобождена от запрета Европейского Союза на российскую нефть в 2022 году, что позволило этой стране, не имеющей выхода к морю, продолжать получать российскую нефть через Дружбу, она находится под давлением с целью постепенного прекращения этих поставок на фоне усилий ЕС прекратить импорт энергоносителей из России к 2027 году, пишет Bloomberg.

«Подключение к украинской инфраструктуре будет непростым, поскольку Одесса часто была мишенью российских ракетных атак, а трубопровод, который пока не работает, потребует огромных инвестиций, — говорится в публикации. — Черное море вокруг побережья Украины также сильно заминировано с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Mol сейчас модернизирует свои мощности, чтобы иметь возможность перерабатывать нефть не из РФ, что, по ее оценкам, будет стоить около $500 миллионов.

Сейчас компания полагается на поставки сырой нефти через Адриатическое море как единственную альтернативу российской нефти. Но она обвинила хорватского оператора трубопроводов Janaf в завышении цен за ее использование.

Сабо из Mol также поставил под сомнение способность Janaf транспортировать достаточные объемы для Венгрии после прекращения импорта российской сырой нефти, ссылаясь на недавние испытания мощности трубопровода.

Нефтепровод Одесса — Броды был построен в 1996—2001 годах между городами Одесса и Броды во Львовской области, где присоединен к нефтепроводу Дружба. Его эксплуатационная длина составляет 674 км, а проектная мощность — 14,5 млн тонн нефти в год.

Как сообщалось, в апреле Чехия впервые в своей истории достигла полной независимости от поставок российской нефти.