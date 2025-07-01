Польская нефтегазовая компания Orlen с 30 июня прекратила закупать российскую нефть для своего НПЗ в Чехии.

Контракт с Роснефтью на поставку российской нефти на НПЗ в городе Литвинове в Чехии стал последним, связывающим Orlen с российской нефтью, сообщает Reuters.

«Мы освободили Центральную Европу от российской нефти», — заявил Иринеуш Фафара, исполнительный директор Orlen.

Ранее, в апреле, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна впервые в своей истории стала полностью независимой от поставок российской нефти. Это произошло после завершения модернизации пропускной способности нефтепровода TAL (Трансальпийский нефтепровод).

После начала полномасштабного вторжения России в Украину чешское правительство приложило усилия, чтобы покончить с частичной зависимости от трубопровода Дружба, по которому на протяжении десятилетий российская нефть поступала в Чехию, обеспечивая около половины годового импорта в страну.

В конце 2024 года чешский трубопроводный оператор MERO завершил модернизацию трубопровода TAL, по которому нефть из танкеров в итальянском порту Триест транспортируется в Германию, откуда она поступает в трубопровод Ингольштадт-Кралупы-Литвинов (IKL) в Чешскую Республику.

Orlen сообщил, что в настоящее время чешские НПЗ получают сырую нефть, в частности, из регионов Северного моря и Средиземноморья, Саудовской Аравии, Южной и Северной Америки, а также Африки.

Еще в 2024 году российская нефть занимала 42% всех поставок в Чехию.