Гендиректор МАГАТЭ посетит Чернобыльскую АЭС с командой экспертов на следующей неделе 22 апреля, 19:26 Цей матеріал також доступний українською Новый безопасный конфайнмент на ЧАЭС в 2018 году (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе посетит Чернобыльскую АЭС вместе с командой экспертов. Об этом сообщается на сайте организации.

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В МАГАТЭ заявили, что цель визита — «активизировать усилия по предотвращению опасности ядерной аварии» в условиях полномасштабного вторжения России в Украину. Группа экспертов организации прибудет на ЧАЭС 26 апреля, доставит туда оборудование и проведет радиологическую и другие оценки.



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«За последние два месяца ядерная безопасность в Украине несколько раз подвергалась серьезной угрозе. Пока наихудшего сценария удается избежать. Но нам нужно активизировать усилия, чтобы убедиться, что так и будет…», — сказал Гросси.

В конце марта Рафаэль Гросси посетил Южноукраинскую АЭС.

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки. Станция была захвачена с 24 февраля.

По данным Энергоатома, оккупанты рыли окопы и строили заграждения на территории зоны отчуждения и в Рыжем лесу, поэтому могли получить значительные дозы облучения.

Также НАЭК Энергоатом со ссылкой на сотрудников Чернобыльской АЭС сообщила, что, покидая станцию, российские оккупанты забрали с собой нацгвардейцев, находившихся в плену с 24 февраля.

2 апреля на промышленной площадке атомной электростанции подняли флаг Украины.

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