На ЧАЭС подняли флаг Украины после отступления оккупантов

2 апреля, 13:17
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Флаг Украины на ЧАЭС (Фото:Государственное специализированное предприятие Чернобыльская АЭС / Facebook)

Флаг Украины на ЧАЭС (Фото:Государственное специализированное предприятие Чернобыльская АЭС / Facebook)

2 апреля на промышленной площадке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) подняли флаг Украины. Во время церемонии также включили украинский гимн.

Об этом сообщается на странице ЧАЭС в Facebook.

Война России против Украины - главные события 2 апреля

«В церемонии поднятия флага принял участие оперативный персонал станции, который в тяжелых условиях оккупации все это время обеспечивал и продолжает обеспечивать ядерную и радиационную безопасность объектов ГСП Чернобыльская АЭС», — говорится в сообщении.

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https://www.facebook.com/photo?fbid=276820871305468&set=a.224029396584616
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31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки.

По данным Энергоатома, оккупанты рыли окопы и строили заграждения на территории зоны отчуждения и в Рыжем лесу, поэтому могли получить значительные дозы облучения. По данным Генштаба ВСУ, в белорусский Гомель привезли облученных российских военных.

НАЭК Энергоатом со ссылкой на сотрудников Чернобыльской АЭС сообщила, что покинувшие территорию станции российские оккупанты забрали с собой нацгвардейцев, находившихся в плену с 24 февраля.

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Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   ЧАЭС Война России против Украины

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