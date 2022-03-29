«Предотвратить ядерную аварию». Глава МАГАТЭ лично прибыл в Украину, посетит одну из атомных станций 29 марта, 13:07 Цей матеріал також доступний українською Гендиректор МАГАТЭ лично прибыл в Украину (Фото:IAEA / Twitter)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаель Мариано Гросси находится в Украине.

Цель визита Гросси — переговоры по оказанию агентством срочной технической помощи в обеспечении безопасности ядерных объектов и предупреждению риска аварий, сказано в сообщении МАГАТЭ.

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«Военные действия подвергают беспрецедентной опасности украинские атомные электростанции и другие объекты с радиоактивными материалами. Мы должны принять срочные меры, чтобы убедиться, что они могут продолжать работать безопасно, а также уменьшить риск ядерной аварии, которая может оказать серьезное влияние на здоровье и окружающую среду как в Украине, так и за ее пределами», — сказал Гросси.

МАГАТЭ намерено начать оперативную поддержку безопасности ядерных объектов Украины, которая будет включать отправку экспертов Агентства на приоритетные объекты и перевозку жизненно важных предметов ядерной безопасности, включая оборудование для мониторинга ситуации и аварийной помощи.

В ходе визита, который продлится несколько дней, Гросси посетит одну из атомных электростанций Украины.

«Украина обратилась за нашей помощью для обеспечения безопасности. Теперь мы начнем ее предоставлять. Украина имеет одну из самых больших в Европе ядерно-энергетических программ. Присутствие МАГАТЭ там, где это необходимо для обеспечения безопасности, имеет первостепенное значение. Сейчас мы готовы оказать необходимую поддержку», — сказал Гросси.

В МАГАТЭ заявили, что Агентство разработало конкретные и подробные планы оказания помощи в безопасности ядерных объектов Украины, включающих 15 ядерных реакторов на четырех станциях, а также Чернобыльскую АЭС, где расположены объекты обращения с радиоактивными отходами после аварии 1986 года.

В МАГАТЭ отметили, что в последние недели некоторые из обязательных семи «столпов» обеспечения ядерной безопасности, включая физическую целостность объектов, способность оперативного персонала работать без лишнего давления, доступ к внешней электросети, были серьезно скомпрометированы.

«Уже было несколько сигналов. Мы не можем позволить себе больше терять время. Это уже приводит к невероятным человеческим страданиям и разрушениям. Экспертиза и возможности МАГАТЭ необходимы, чтобы предотвратить ядерную аварию», — сказал Гросси.

Ожидается, что он проведет пресс-конференцию по возвращении в Вену в конце текущей недели (28 марта — 3 апреля).

Как сообщалось, ЧАЭС захвачена российскими оккупантами с 24 февраля, Запорожскую АЭС — с 4 марта.

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